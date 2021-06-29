Son dakika... Binance Kanada'daki operasyonunu durdurdu

Kripto para borsası Binance'ın peşini kara talih bırakmıyor. İngiltere'nin regülasyonlar nedeniyle faaliyetlerine son vermesinin ardından şimdi de Kanada'da işler ters gitmeye başladı.

Binance, Kanada Ontario'daki operasyonlarını durdurdu.

REGÜLATÖRLER UYARMIŞTI

Kanadalı regülatör, Nisan ayında uyarıda bulunmuş ve kripto para borsalarının ülkede faaliyet göstermeleri için regülasyonlara uymaları gerektiğini belirtmişti. Bununla da yetinmeyip bazı kripto para borsalarına yasak getirmişti.

31 ARALIK'A KADAR POZİSYONLAR KAPATILACAK

Binance, yaptığı açıklama ile Ontario'da faaliyetine son vereceğini açıkladı. Kuruluş, Ontario'daki kullanıcıların pozisyonlarını 31 Aralık 2021'e kadar kapatma çağrısı yaptı.

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