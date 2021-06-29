MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Binance Kanada'daki operasyonunu durdurdu
GeriEkonomi Son dakika... Binance Kanada'daki operasyonunu durdurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 29.06.2021 - 08:38 | Son Güncelleme:

Son dakika... Binance Kanada'daki operasyonunu durdurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Binance Kanada'daki operasyonunu durdurdu

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, İngiltere'nin ardından Kanada'da barınamıyor. Kanada'nın Ontario'da bulunan faaliyetlerine Binance son verme kararı aldı.

Kripto para borsası Binance'ın peşini kara talih bırakmıyor. İngiltere'nin regülasyonlar nedeniyle faaliyetlerine son vermesinin ardından şimdi de Kanada'da işler ters gitmeye başladı.

Binance, Kanada Ontario'daki operasyonlarını durdurdu.

REGÜLATÖRLER UYARMIŞTI

Kanadalı regülatör, Nisan ayında uyarıda bulunmuş ve kripto para borsalarının ülkede faaliyet göstermeleri için regülasyonlara uymaları gerektiğini belirtmişti. Bununla da yetinmeyip bazı kripto para borsalarına yasak getirmişti.

31 ARALIK'A KADAR POZİSYONLAR KAPATILACAK

Binance, yaptığı açıklama ile Ontario'da faaliyetine son vereceğini açıkladı. Kuruluş, Ontario'daki kullanıcıların pozisyonlarını 31 Aralık 2021'e kadar kapatma çağrısı yaptı.

Meksika da kripto paralara cephe aldı
Meksika da kripto paralara cephe aldı
Almanyadan Coinbasee izin çıktı
Almanya'dan Coinbase'e izin çıktı
Ünlü milyarderden kripto para açıklaması Yeniden yükselişte...
Ünlü milyarderden kripto para açıklaması! Yeniden yükselişte...
Kullananlar dikkat Binancele ilgili flaş durdurma kararı
Kullananlar dikkat! Binance'le ilgili flaş durdurma kararı

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi