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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 06.08.2021 - 13:22 | Son Güncelleme:

Son dakika... Binance Hong Kong'da türev ürünlere kısıtlama getirdi

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Son dakika... Binance Hong Kong'da türev ürünlere kısıtlama getirdi

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, Avrupa'nın ardından Hong Kong'da da türev ürünlerin kullanımlarını sınırlama kararı aldı.

Kripto para borsası Binance kendi içerisinde regülasyonlar yapmaya devam ediyor. Dünyada İtalya, İngiltere, Kanada ve Çin'de kısıtlamalara maruz kalan Binance, kurallarını değiştirmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta Avrupa'da türev işlemlerini durduran Binance şimdi de Hong Kong'da türev işlemlerine sınırlama getirdi. Açıklama yapar yapmaz yürürlüğe konulan kısıtlama ile birlikte Hong Konglu kullanıcılar Binance üzerinden türev ürün hesapları açamayacaklar.

Ayrıca açık olan pozisyonlar ise 90 gün içerisinde kapanacak. 90 gün içerisinde de yeni pozisyon açılması engellenecek. 

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İTALYA, İNGİLTERE, KANADA VE ÇİN TAVIR ALDI

Kripto para borsası Binance, dev ülkeler karşısında çaresiz kaldı. İtalya, İngiltere ve Kanada'da yasaklama kararı alınırken Çin'de kısıtlamalara maruz kalmıştı. Binance'ın dünya çapında 110 milyon kullanıcıya eriştiği belirtiliyor.

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