Son dakika... BİM'den yeni atak! Topraksız tarım işine girdi

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Binlerce mağazasıyla Türkiye'de hizmet veren BİM jeotermal seralarda topraksız tarım yapmak için Afyon merkezli Bircan Fide'yi satın aldı. 51.3 milyon lira bedelle satın alınan Bircan Fide, Afyon'da 700 dönüm arazi üzerinde 100 bin metrekare kapalı sera alanında jeotermal seralarda toprakszı tarım usulüyle domates üretiyordu.

BİM satın alma ile birlikte sadece domates değil diğer tarım ürünlerini de yetiştirmeyi hedefliyor.





Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:



"Şirketimizin taze meyve ve sebze kategorisinde tedarik sürdürülebilirliğini iyileştirmek adına, Afyon'da jeotermal seralarda topraksız tarım usulü ile domates üreten Bircan Fide Tohum Tarım Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Bircan Fide") paylarının tamamı 51,3 milyon TL bedelle Şirket'imiz tarafından satın alınmıştır. Bircan Fide'nin 700 dönüm arazi üzerinde 100.000 metrekare kapalı sera alanı bulunmaktadır. Söz konusu payların kapanış işlemleri

14/10/2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.



Pay devir sürecinin nihai olarak tamamlanmasından önce İşlem'in belirsizlik taşımasından ötürü pay devir işlemlerinin gerçekleşmeden önce kamuya açıklanmasının İşlem'in tamamlanmasını sekteye uğratması muhtemeldir. Dolayısıyla sürece dair bilginin II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 15/09/2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiş olup, kapanış işlemlerinin tamamlanmasına mütakip İşlem kamuya açıklanmıştır."