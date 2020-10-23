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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 23.10.2020 - 09:59 | Son Güncelleme:

Son dakika... Benzine indirim geliyor

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Son dakika... Benzine indirim geliyor
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Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla 12 kuruş indirim bekleniyor.

Araç sahipleri dikkat! Benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla geçerli olmak indirim geliyor. Buna göre benzin fiyatı 12 kuruş gerilemiş olacak. İstanbul'da 6.82 liradan satılan benzinin litresi 12 kuruş indirimle 6.70 liraya gerileyecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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