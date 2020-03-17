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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 17.03.2020 - 09:33,Son Güncelleme:/

Son dakika... Benzine 25 kuruş indirim geliyor

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Son dakika... Benzine 25 kuruş indirim geliyor
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Akaryakıt ürünlerinden benzine düşen petrol fiyatları nedeniyle indirim geliyor. İndirimin bu gece yarısından itibaren geçeli olacak. İndirim tutarı ise 25 kuruş oldu.

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş akaryakıt ürünlerinden benzine indirim olarak yansıyor. Yakın zamanda sürekli indirime giren benzin bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş daha ucuzlayacak.

İstanbul'da 5.54 liradan satılan benzin yeni indirimle birlikte 5.29 liraya gerileyecek.

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