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Ekonomi
Haber Giriş: 13.05.2020 - 16:17,Son Güncelleme:

Son dakika... Benzinde indirim müjdesi

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Son dakika... Benzinde indirim müjdesi
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzinde indirim gerçekleştiğini duyurdu.

EPGİS tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklama şu şekilde;

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim

14/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 19 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.

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