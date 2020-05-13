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Son dakika... Benzinde indirim müjdesi
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzinde indirim gerçekleştiğini duyurdu.
EPGİS tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklama şu şekilde;
Akaryakıt Fiyatlarında İndirim
14/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 19 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.
Akaryakıt Fiyatlarında İndirim— EPGİS (@trepgis) May 13, 2020
14/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 19 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.
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