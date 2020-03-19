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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 19.03.2020 - 09:31,Son Güncelleme:/

Son dakika... Benzin ve motorine indirim geliyor

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Son dakika... Benzin ve motorine indirim geliyor
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Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzine 16, motorine 20 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirimin gece yarısından itibaren uygulanması bekleniyor.

Petrol fiyatlarının 24 dolar seviyesine kadar gerilemesiyle birlikte akaryakıt ürünlerinin fiyatlarında değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Benzin fiyatlarında 16,, motorin fiyatlarında da 20 kuruş indirim beklentisi oluştu.

İstanbul'da 5.31 lira seviyesinden satılan benzinin yeni fiyatının 5.15 lira, 5.43 liradan satılan motorinin litre fiyatının da 5.23 liraya gerilemesi bekleniyor.

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