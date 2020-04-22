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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 22.04.2020 - 09:13,Son Güncelleme:

Son dakika... Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

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Son dakika... Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
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Bu gece yarısından itibaren akaryakıt ürünlerinden benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim yapılacak.

Brent petrolün 15 dolar seviyesine gerilemesiyle birlikte akaryakıt ürünlerine büyük indirim gelmeye başladı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim yapılacak.

İstanbul'da litresi 5.13 liradan satılan benzin 4.82 liraya, 5.25 liradan satılan motorin 4.84 liraya gerileyecek.

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