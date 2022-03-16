Son dakika... Benzin ve motorin fiyatlarında indirim

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Küresel çapta yükselen benzin ve motorin fiyatları petroldeki düşüşle birlikte gerliemeye başladı. Türkiye'de de yeni petrol fiyatlarına göre akaryakıtta fiyat değişimleri gerçekleştirilmeye başlandı.

Benzin ve motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere indirimler yapıldı. Benzin 1.76 lira, motorin ise 0,86 lira geriledi. Böylece İstanbul'da benzin 18,66 lira, motorin ise 19,70 liradan satılmaya başlandı. Petrol fiyatlarında düşüşün devam etmesi halinde indirimlerin pompaya yansıması da bekleniyor.