Son dakika... Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Geçen yılın ikinci yarısında 37 bin 70 TL olan bedelli askerlik ücreti, 2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 TL olarak uygulanacak.

Geçen yıl ocak–haziran döneminde 35 bin 54 TL olan bedelli askerlik ücreti son bir yılda yüzde 13,50 oranında arttı.

Döviz karşılığı bedelli askerlik yapmak isteyen yurt dışındaki Türk vatandaşları ise geçen yılın ikinci yarısında 5 bin 563 Euro öderken, bu yıl 4 bin 402 Euro ödeyecek.