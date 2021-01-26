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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 26.01.2021 - 12:09 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bedelli askerlik ücreti belli oldu

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Son dakika... Bedelli askerlik ücreti belli oldu
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2021 yılında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira olarak belirlendi. Bedelli askerlik ücreti böylece son bir yılda yüzde 13.50 olarak arttı.

Geçen yılın ikinci yarısında 37 bin 70 TL olan bedelli askerlik ücreti, 2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 TL olarak uygulanacak.

Geçen yıl ocak–haziran döneminde 35 bin 54 TL olan bedelli askerlik ücreti son bir yılda yüzde 13,50 oranında arttı.

Döviz karşılığı bedelli askerlik yapmak isteyen yurt dışındaki Türk vatandaşları ise geçen yılın ikinci yarısında 5 bin 563 Euro öderken, bu yıl 4 bin 402 Euro ödeyecek.

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