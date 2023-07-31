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Son dakika... BDDK'dan yurt dışı kredi kartı harcamalarında taksit kararı

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#BDDK#Yurt Dışı Kredi Kartı#Kredi Kartı Taksit
Son dakika... BDDKdan yurt dışı kredi kartı harcamalarında taksit kararı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 21:38

Son dakika haberi... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurt dışı kredi kartı harcamalarına yönelik yeni kararlar aldı. BDDK'dan yapılan açıklamada, "Havayolu, seyahat, konaklama gibi yurt dışı kredi kart harcamalarına taksit yapılamayacak." ifadelerine yer verildi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurt dışı kredi kartı kullanımına yönelik yeni kararlar aldı. 

BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılacak koordineli adımlar kapsamında 31 Temmuz 2023 tarihinde Kurumumuz internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulduğu üzere, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verilmiştir.

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#BDDK#Yurt Dışı Kredi Kartı#Kredi Kartı Taksit

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