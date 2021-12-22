BDDK'dan yeni düzenleme: Cep telefonu taksit sınırlarında değişiklik

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Merkez Bankası, günlük dolar alış kurunu açıkladıMerkez Bankası, günlük dolar alış kurunu açıkladı#Merkez Bankası
Dört sürpriz daha geliyorDört sürpriz daha geliyor#Faiz
Uğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladıUğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladı#Kovid Aşısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştırCumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştır#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Vatandaşlar döviz satmak için kuyruğa girdi Türk Lirasında değer kazancı yüzde 40Vatandaşlar döviz satmak için kuyruğa girdi! Türk Lirası'nda değer kazancı yüzde 40#Dolar
Tıp dünyasını şaşırtan hamilelik Rahimde değil karaciğerde… Nasıl olur 6 SORU 6 YANITTıp dünyasını şaşırtan hamilelik! Rahimde değil karaciğerde… Nasıl olur? 6 SORU 6 YANIT#Dış Gebelik
İşte yeni sistemin ayrıntıları: TL böyle korunacakİşte yeni sistemin ayrıntıları: TL böyle korunacak!#Dövize Endeksli Türk Lirası Mevduatı
BDDK duyurdu... Cep telefonlarına taksit düzenlemesiBDDK duyurdu... Cep telefonlarına taksit düzenlemesi#BDDK
Aranan dış güç Durmuş Yılmaz mıAranan dış güç Durmuş Yılmaz mı?#Durmuş Yılmaz
Tahir Karapınar derken bu akşam sürpriz isim İlk 11 değişiyor...Tahir Karapınar derken bu akşam sürpriz isim! İlk 11 değişiyor...#Fenerbahçe
Akılalmaz tehdit, Avrupa ayağa kalktı: Başına silahı dayayacağızAkılalmaz tehdit, Avrupa ayağa kalktı: Başına silahı dayayacağız!#Dmitry Kiselyov
Dünya günlerce onu konuşmuştu... Bu kare Talibanın çok kızdıracakDünya günlerce onu konuşmuştu... Bu kare Taliban'ın çok kızdıracak! #Taliban
Ünlü şef Somer Sivrioğlu boşandı İşte detaylar...Ünlü şef Somer Sivrioğlu boşandı! İşte detaylar...#Somer Sivrioğlu
Bu kez dalga değil tsunami geliyor dedi ve yılbaşına dikkat çekti: Uzak durun'Bu kez dalga değil tsunami geliyor' dedi ve yılbaşına dikkat çekti: Uzak durun#Koronavirüs
Kamera karşısına çıkamayınca kutlama için resmini çizdirdiKamera karşısına çıkamayınca kutlama için resmini çizdirdi#Prenses Charlene
HABERLEREkonomi Haberleri

BDDK'dan yeni düzenleme: Cep telefonu taksit sınırlarında değişiklik

#BDDK#Son Dakika#Cep Telefonu
BDDKdan yeni düzenleme: Cep telefonu taksit sınırlarında değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cari açığı azaltmaya yönelik cep telefonlarında yenilenmiş ürün teşviki kapsamında fiyat limitlerinde ve taksit sınırlarında değişiklik yaptı.

Haberin Devamı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) yenilenmiş cep telefonlarına ilişkin kararı sitesinde yayımlandı.

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 3 bin 500 TL tutarı 5 bin TL'ye çıkarıldı.

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı da, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 3 ay olarak belirlendi.

Gözden Kaçmasın

Merkez Bankası, günlük dolar alış kurunu açıkladıMerkez Bankası, günlük dolar alış kurunu açıkladıHaberi Görüntüle

BDDK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

- Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme süresinin; kart kabulünü sağlayan işyerinin 22.08.2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik uyarınca “yenileme merkezi” veya “yetkili satıcı” niteliğinde olması kaydıyla, bahse konu yönetmelik kapsamında “yenilenmiş ürün” niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, fiyatı beş bin Türk Lirası ve altında olan cep telefonları için on iki ay, fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonları için altı ay olarak belirlenmesine,

Gözden Kaçmasın

Kur korumalı vadeli TL mevduatı ve bundan sonrasıKur korumalı vadeli TL mevduatı ve bundan sonrasıHaberi Görüntüle

- Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen,

Haberin Devamı

- Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan üç bin beş yüz Türk Lirası tutarının beş bin Türk Lirası olarak artırılmasına,

- Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırının, fiyatı beş bin Türk Lirası ve altında olan cep telefonları için on iki ay, fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonları için üç ay olarak belirlenmesine karar verilmiştir. 

Gözden Kaçmasın

Kur Korumalı Vadeli TL Mevduatı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştırKur Korumalı Vadeli TL Mevduatı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştırHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#BDDK#Son Dakika#Cep Telefonu

BAKMADAN GEÇME!

Üç fay zonunun kesiştiği şehir Uzman uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir’

Üç fay zonunun kesiştiği şehir! Uzman uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir’

#Deprem
AFP seçti...İşte 2021e damga vuran kareler

AFP seçti...İşte 2021'e damga vuran kareler

#2021
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz

BAKMADAN GEÇME!

Üç fay zonunun kesiştiği şehir Uzman uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir’

Üç fay zonunun kesiştiği şehir! Uzman uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir’

#Deprem
AFP seçti...İşte 2021e damga vuran kareler

AFP seçti...İşte 2021'e damga vuran kareler

#2021
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz