Son dakika... BDDK'dan önemli aktif rasyo açıklaması

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), bankaların aktif rasyosunu revize etti.



BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, aktif rasyosunu mevduat bankaları için %90, katılım bankaları için %70'e indirildi.



BDDK'dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:



"Kurulun 28.09.2020 tarihli toplantısında, 28.09.2020 tarih ve 24049440-010.99- E.14206 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi sonucunda 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 93 üncü maddesi ile 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 18.04.2020 tarihli ve 9000 sayılı, 30.04.2020 tarihli ve 9003 sayılı, 29.05.2020 tarihli ve 9042 sayılı ve 10.08.2020 tarihli ve 9125 sayılı Kurul Kararları ile bankalarca hesaplanmasına ve her ay sonu itibariyle o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için %95’in, katılım bankaları için %75’in altına düşmemesine karar verilmiş olan Aktif Rasyosunun(AR) hesaplanmasına ilişkin, söz konusu Kurul kararlarında yer alan açıklamalara ilave olarak, 01.10.2020 tarihinden itibaren,

- 9125 sayılı Kurul Kararında mevduat bankaları için %95 ve katılım bankaları için %75 olarak belirlenmiş olan AR değerinin sırasıyla %90 ve %70 olarak düzenlenmesine ve bu kapsamda

- AR’ın her ay sonu itibariyle, o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için %90’ın, katılım bankaları için %70’in altına düşmemesine,

- Kanunun 148 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca baz alınacak aykırılık oluşturan aşım tutarının, ilgili ay sonu itibariyle AR değeri %90’ın altında olan mevduat bankaları ve %70’in altında olan katılım bankaları için, rasyoyu sırasıyla %90 ve %70 düzeyine getirecek paydaki değişim tutarı olarak hesaplanmasına,

- Bu çerçevede AR formülünün aşağıdaki şekilde revize edilmesine, Aktif Rasyosu (AR)* = Krediler + ( Menkul Kıymetler x 0,75 ) +

( TCMB Swap x 0,5 )

----------------------------------------

TL Mevduat + ( YP Mevduat x 1,75** )

* Her ay sonu itibariyle, o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için %90, katılım bankaları için %70 olması gerekmektedir.

** YP Mevduat toplamının YP Kredilere kadar olan kısmı için bu katsayı 1 olarak uygulanır.

- Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum web sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir. "