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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 11.11.2020 - 09:09 | Son Güncelleme:

Son dakika... BDDK'dan önemli açıklama! Yüzde 5'e çıkarıldı

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Son dakika... BDDK'dan önemli açıklama! Yüzde 5'e çıkarıldı
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BDDK "Vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak, söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranı olarak belirlenen sınırlama vadesine 7 gün kalan işlemler için %2 yerine %5 olarak yeniden belirlendi" açıklamasında bulundu.

Vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward,  opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak, söz konusu işlem  tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal  özkaynaklarına oranı olarak belirlenen sınırlama vadesine 7 gün kalan  işlemler için %2 yerine %5 olarak yeniden belirlendi.

Bankacılık Düzeneme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklmaya  göre, vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı,  forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak, söz konusu  işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal  özkaynaklarına oranı olarak belirlenen sınırlama Vadesine 30 gün kalan  işlemler için %5 yerine %10 olarak yeniden belirlendi.

Ayrıntılar şu şekilde:

"Bilindiği üzere, 25/09/2020 tarihli basın açıklamamızda,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun(Kurul) 25/09/2020 tarihli  ve 9169 sayılı Kararı ile bankaların, konsolidasyona tabi  yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz  ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurtdışı  yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan
- Vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı,  forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak  her bir  takvim günü için sağlanması gereken ve söz konusu işlem tutarları  toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranının
Vadesine 7 gün kalan işlemler için %2 olarak,
Vadesine 30 gün kalan işlemler için %5 olarak,
Vadesine 1 yıl kalan işlemler için %20 olarak
belirlendiği ve söz konusu oranların günlük olarak solo ve  konsolide bazda hesaplanacağı, opsiyon işlemlerinin hesaplamada delta  eşdeğeri ile dikkate alınacağı, valör tarihi işlem tarihinden sonra  olan (ileri valörlü) türev işlemlerin, hesaplamada valör tarihi  itibarıyla dikkate alınacağı, mevcut aşımlar giderilinceye kadar aşım  bulunan vade aralığında işlem yapılmayacağı ve her ne sebeple olursa  olsun söz konusu işlemlerin anlaşılan vadeden önce bozulmak  istenilmesi veya vadesinin uzatılmasının istenilmesi durumunda Kurumun  yazılı onayının alınması yönünde karar alındığı hususu kamuoyu ile  paylaşılmıştı.

Son dönemde atılan normalleşme adımlarının devamı niteliğinde  olmak üzere, Kurulun 11/11/2020 tarihli ve 9248 sayılı Kararı ile,
25/9/2020 tarih ve 9169 sayılı Kurul Kararında yer alan diğer  hususların geçerli olması kaydıyla bankaların konsolidasyona tabi yurt  dışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz  ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurt dışı  yerleşiklerle yapılan vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri  para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak   söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan  yasal özkaynaklarına oranı olarak belirlenen sınırlamanın
Vadesine 7 gün kalan işlemler için %2 yerine %5,
Vadesine 30 gün kalan işlemler için %5 yerine %10,
Vadesine 1 yıl kalan işlemler için %20 yerine %30 olarak yeniden  belirlenmesine karar verilmiştir."

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