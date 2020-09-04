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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 18:31 | Son Güncelleme:

Son dakika: BDDK'dan tüketici kredileri kararı

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Son dakika: BDDK'dan tüketici kredileri kararı
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Alınan son dakika haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredileri için vade sınırının 60 aydan 36 aya indirdi.

Son dakika haberi... BDDK, 9131 sayılı kurul kararı ile tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının 60 aydan 36 aya indirilmesine karar verildiğini bildirdi.

BDDK FİNANSAL İSTİKRARI DESTEKLEYİCİ ROLÜNÜ ETKİN BİÇİMDE KULLANIYOR

Öte yandan BDDK'nın, ekonomide konjonktürel etkileri dengeleyici, finansal istikrarı destekleyici rolünü etkin biçimde kullandığını belirten analistler, BDDK'nın kredi ve kredi kartı taksit sınırlamaları ile büyümenin hızlandığı dönemlerde güçlenen talebin makroekonomik dengelere olumsuz yansımasının önüne geçerken, büyümenin yavaşladığı dönemlerde tüketim dengelerini rahatlatıcı kararlar uyguladığını kaydetti.

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