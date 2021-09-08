Son dakika... Bazı tarım ürünlerinde gümrük vergisi sıfırlandı

Tarım ürünlerine yönelik olarak yapılan ithalatta gümrük vergisi bazıları için sıfırlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre buğday, çavdar, arpa, yulaf, mısır, nohut, mercimek ithalatı için gümrük vergisi 31 Aralık 2021 tarihine kadar "0" olarak uygulanacak.

KAHVEDE DE GÜMRÜK VERGİSİ DÜŞTÜ

Kararın bir diğer etkisi de kahve ithalatında yaşandı. Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilecek olan kahvelere gümrük vergisi yüzde 11 yerine yüzde 6 olarak uygulanacak.

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