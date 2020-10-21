Son dakika... Balkanlar’ın en büyüğü hizmete girdi

Daha uzaktan koca yapıyı gördüğümde çok heyecanlandım. Devasa kapılarının birin kenarında işin patronu THY İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay diğerinde Basın Müşaviri Yahya Üstün vardı. Öyle itince açılacak kapılardan değildi. Her bir kanat tonlarca ağırlıktaydı. Elektrikli sistem bile ağır ağır açabiliyordu. Aralıktan içeri girdim. İnanılmaz geniş ve yüksekti. Koskoca uçak bir kenarda oyuncak gibi duruyordu. O çok heybetli uçağın hali neydi. Neredeyse elimle tutup çevirebileceğim kadar küçük görünüyordu.









13 BİN 500 TON ÇELİK

Bu etkileyici bakım hangarının imalatında 13 bin 500 ton özel çelik kullanılmıştı. Onları yukarılara çıkarmak için özel vinçleri falan düşününce nasıl bir heybetin içinde olduğumu daha iyi anladım. Balkanların en büyük, Avrupa’nın sayılı ve dünyanın da önemli bir bakım hangarı olan THY Teknik’in ana üssünde kendimi çok küçük hissettim. Önce 3 büyük gövdeli uçağın bakıma alındığı bölüme girdi. Bir yangın halinde tonlarca köpük yukarıdan aşağı fışkırabiliyordu. Uçaklar arasına gelebilecek yanmaz dev perdeler alevlerin birbirine uzamasına engel oluyordu. Yerler harika bir betondu. Epoksi’den de daha iyi görünüyordu.

TÜM BAKIM YAPILIYOR

Hangarın arka üst kısımlarında bürolar, teknisyenlerin aletlerinin bulunduğu bölümler ve orada yaşamın rahatlığı için her şey vardı. Yandaki ikinci bölümde ise 6 dar gövdeli uçak yan yana bakıma alınabiliyordu. Burası bir uçak motorunun çıkarılmasından, gövdesinin tamamen soyulmasına kadar en büyük bakımların yapılabildiği bir merkezdi. Sarnıçlar aracılığıyla su ihtiyacını karşılayan hangarın koca jeneratörleri kesintisiz bir hayat imkanı veriyordu. Turkish Teknic’in mühendisleri, teknisyenleri hepsi bu modern tesislerde içeri giren bir uçağı rekor zamanlarla yeniden servise hazırlıyorlardı. Ve bizim yukarıda güvenle uçmamız için dikkatlerini dağıtacak hiç bir eksikliğin oluşmasına izin verilmiyordu. Şirketin Genel Müdürü Ahmet Karaman’da tam bu anlayışın adamıydı.









İKİ YILDA TAMAMLANDI

İnşaatı havalimanının da yapım ve işleticilerinin büyük ortağı Kalyon Grubu gerçekleştirmişti. Genç bir adam, Özhan Özmen, Kalyon İnşaat’ın Proje Direktörü. Hangarın iki yılda tamamlanmasındaki payı büyüktü. Çok özel bir yapı zamanında bitirilmişti. O devasa kapıları yerine takmak bile günler süren çalışmalar gerektirmişti. Yapılan her sistemin denenmesi, kalibrasyon ayarlarını falan düşünürseniz bana göre milyar yıllık bir emek vardı.

HER YER AKILLI

* Hangar enerji ihtiyaçlarının bir kısmını güneş enerjisinden sağlıyor.

* Bina cephelerinde kullanılan yarı geçirgen polikarbonat paneller sayesinde güneş ışığından daha uzun süre faydalanılıyor.

* Hangarların ısıtılmasında da; bakıma alınan uçakların depolarında bulunan ve hangara alınırken boşaltılması gereken yakıtlar kullanılıyor.

* Son teknoloji sistem ve ekipmanlar ile donatılmış olan tesisin içerisinde ve çevresinde bulunan tüm unsurlar akıllı otomasyon sistemleri tarafından yönetiliyor.









Hangarın aklı saymakla bitmiyor. Ardından yeni fazlar geliyor. Elbette bu gurur verici yapı sadece THY’ye değil birçok yabancı havayoluna da hizmet verecek.

BÜYÜK SORUMLULUK

İşin en büyük sancısını çeken elbette yine Abdülkerim Çay olmuştu. Sonunda günahlar ve sevaplarla sorumluluk ondaydı. THY’ye ait bütün yapıların hızla tamamlanmasında hem patronluk hem de büyük sorumluluk taşıyan bir uzman olarak zamanı hep iyi kullanmıştı. Orada, hangarın içinde oyuncak gibi duran Boeing 777 uçağı önündeki merdivene çıktık. Abdülkerim Çay ( Genel Müdür İnsan Kaynakları Yardımcısı) , Yahya Üstün (Basın müşaviri) , Özhan Özmen ( Kalyon İnşaat Proje Direktörü), Mikail Akbulut (THY Teknik Kabiniçi Bakım Başkanı), Deniz Demiroğlu (Sosyal ve İdari İşler Başkanı ) Emre Ermut (THY Teknik Tesis Bakım ve İdari İşler Başkanı). Bu müthiş hangar buluşmasının fotoğrafını ise THY’nin fotoğrafçısı Serkan Türk ölümsüzleştirdi.









YENİ HANGARIN ÖZELLİKLERİ

* Türkiye’nin en büyük hangarı.

* En büyük köpüklü söndürme sistemi ve en büyük yerden ısıtma sistemine sahip.

* En uzun kenet çatı imalatı bu hangarda kullanıldı.

* Dünya’nın en büyük MRO hangarlarından birisi. 3 geniş gövde ve 6 dar gövde uçağa aynı anda hizmet verecek kapasitede.

* İnşaatı 6 Şubat 2018 tarihinde başlayan hangar 2 yılda tamamlandı.

* Hangar yüksekliği 47 metre, eni 142metre ve boyu 295metre. Toplam kapalı alan yaklaşık 60 bin metrekare.

* Hangarın 13 bin tonluk çelik yapısı 6 ay gibi rekor sayılabilecek kadar kısa bir sürede tamamlandı.

* Türkiye’nin 160m ile en büyük açıklıklı hangar binası. En ağır çatı makası 860 tondur. Bu da Türkiye’deki en büyük çatı makaslarından biridir.

* İnşaat sürecinde toplam 2.3 milyon ‘adam-saat’ harcandı.

* Yapının, tüm çevresel unsurlarıyla birlikte işletilmesi tam otomasyon ve akıllı sistemlerle yürütülüyor.

* Hem CD hangarında hem de enerji merkezinde tesis edilen yağmur sarnıçlarında, çatılardan toplanan yağmur suları biriktirilmektedir. Bu sular hem proses suyu olarak hem de kullanma suyu olarak kullanılarak enerji tasarrufu sağlanacak.