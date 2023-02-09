Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Bakanlık duyurdu! Deprem bölgesinde maaşlar yatırılıyor

Güncelleme Tarihi:

#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Memur#İşçi
Son dakika... Bakanlık duyurdu Deprem bölgesinde maaşlar yatırılıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 11:34

Hazine ve Maliye Bakanlığı "Deprem bölgesinde Şubat ayı aylıkları ivedilikle ödenecek" duyurusunu yaptı.

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, aylıkları personel kanunlarına göre almakta olup Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapanlara, 15/2/2023 tarihinde ödenmesi gereken tüm hakedişleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 164 üncü ve ek 24 üncü maddeleri uyarınca ivedilikle ödeneceğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzasıyla hazırlanan Genelgede, kamu kuruluşlarında söz konusu illerde çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacakları belirtildi.

Gözden Kaçmasın

Türkiyeyi sarsan afette dördüncü gün...
#DEPREM#AFAD
Türkiye'yi sarsan afette dördüncü gün...Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Ödenecek aylıklar yasal kesintiler yapılmak suretiyle muhasebeleştirilecektir.

Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele ivedilikle ödenmesi sağlanacaktır.

Haberin Devamı

Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde gönderilecektir.

İl dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda ilgili birimlerce bütün tedbirlerin alınması gerekmektedir."

Son dakika... Bakanlık duyurdu Deprem bölgesinde maaşlar yatırılıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Memur#İşçi

BAKMADAN GEÇME!

Enkazdakileri arayıp dalga geçenleri de gördük Deprem olsun diye dua edenleri de... Bu kötülüğün sebebi ne

Enkazdakileri arayıp dalga geçenleri de gördük 'Deprem olsun' diye dua edenleri de... Bu kötülüğün sebebi ne?

#Deprem
Son dakika: Türkiyeyi sarsan afette dördüncü gün... Deprem felaketinde can kaybı 12 bin 873... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika: Türkiye'yi sarsan afette dördüncü gün... Deprem felaketinde can kaybı 12 bin 873... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
Türkiye depremi dünyada manşet... BBC 1000 kilometrelik umut yolculuğunu yazdı Komşu basını: Yunanlılar ve Türkler harabelerde tek yumruk

Türkiye depremi dünyada manşet... BBC 1000 kilometrelik 'umut yolculuğunu' yazdı! Komşu basını: Yunanlılar ve Türkler harabelerde tek yumruk

#Deprem