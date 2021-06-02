MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakanlık açıkladı! Müzik emekçilerine 3 bin lira destek
GeriEkonomi Son dakika... Bakanlık açıkladı! Müzik emekçilerine 3 bin lira destek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 02.06.2021 - 06:27 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakanlık açıkladı! Müzik emekçilerine 3 bin lira destek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Bakanlık açıkladı! Müzik emekçilerine 3 bin lira destek

Koronavirüs pandemisi nedeniyle kapalı olan mekanlardan dolayı para kazanamayan müzik emekçilerine yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Haziran ayında 3 bin lira destek yapılacağını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı açıklama ile müzik emekçilerine haziran ayında tek seferde 3 bin TL destek yapacağını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada ’Müzik Susmasın’ sloganıyla müzik emekçilerine 3 bin TL destek verileceği belirtildi. Yapılan açıklamada "Müzik emekçilerimiz için ’Müzik Susmasın’ sloganıyla başlattığımız proje desteği Haziran ayında tek seferde 3 bin TL ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon TL’ye ulaştırmış olacağız" denildi.

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi