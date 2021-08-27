Son dakika... Bakanlık açıkladı! Çalışmalar tamamlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sosyal medya hesağların yapılan açıklamada Sinop, Bartın ve Kastamonu'da meydana gelen sel nedeniyle binalarda oluşan hasar tespitleri tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada vatandaşların https://hasartespit.csb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası veya adres ile sorgulama yaparak bina hasar durumlarını öğrenebilecekleri ifade edildi.

Sinop, Bartın ve Kastamonu'da meydana gelen sel nedeniyle binalarda oluşan hasar tespitleri Bakanlığımız tarafından tamamlandı.



Vatandaşlarımız https://t.co/8aQUMZvCPg adresi üzerinden T.C. kimlik numarası veya adres ile sorgulama yaparak bina hasar durumlarını öğrenebilirler. — T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (@csbgovtr) August 27, 2021

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