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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 27.08.2021 - 15:19 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakanlık açıkladı! Çalışmalar tamamlandı

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Son dakika... Bakanlık açıkladı! Çalışmalar tamamlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sinop, Bartın ve Kastamonu'da meydana gelen sel nedeniyle binalarda oluşan hasar tespitleri tamamlandığını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sosyal medya hesağların yapılan açıklamada Sinop, Bartın ve Kastamonu'da meydana gelen sel nedeniyle binalarda oluşan hasar tespitleri tamamlandığı belirtildi. 

Açıklamada vatandaşların https://hasartespit.csb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası veya adres ile sorgulama yaparak bina hasar durumlarını öğrenebilecekleri ifade edildi.

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