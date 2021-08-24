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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 24.08.2021 - 10:41 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Varank'tan 50 bin yeni istihdam hedefi

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Son dakika... Bakan Varank'tan 50 bin yeni istihdam hedefi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde Türkiye'nin İlk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni açıklayacağı programa katıldı. Bakan Varank "2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çok önemli tedbirler belirledik" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2025 yılına kadar yapay zeka alanında 50 bin istihdamın oluşturulacağını söyledi. Bakan Varank, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni açıkladı.

Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:

Teknolojik yetkinlik olarak henüz yolun başında olsalar da yapabileceklerini düşündüğümüzde insan heyecanlanıyor. Sizin onayınızı alarak günlük hayatınızı planlaması, randevuları sizin yerinize yerine getirmesi gerçekten verimli olurdu. Vaktinizi böylece ailenize ayırabilirdiniz. Sanayicilerimizin burada heyecanlandığını ben görebiliyorum. Yapay zekanın tıp alanında yaygın olarak kullandığını düşünün. Doktorlar "O iş öyle kolay değil" diyecektir. Evet ama yapay zeka teknolojisi bu alana talip ve ciddi çalışmalar var.

Bakan Varank: Yatırımlardan etkilendim
Bakan Varank: Yatırımlardan etkilendim

Yapay zeka teknolojileri uygulama alanları gün geçtikçe genişliyor. Bu teknolojiler bizlere büyük kolaylıklar sağlıyor. Küresel ekonomi üzerindeki etkisi internet devriminden bile daha büyük etki oluşturacağı öngörülüyor. Çok yakın bir gelecekte yapay zekaya sahip teknolojiler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olacak.

Yapay zekanın 2030 yılına kadar 13-16 trilyon dolar kadar katkı yapması bekleniyor. Geçenlerde muhalefet milletvekili soru göndermiş. "Yapay zeka ile kaç kişinin işsiz kalmasını öngörüyorsunuz" demiş. Teknoloji ve endüstri tarihini incelediğimizde kaybolan ve yeni ortaya çıkan işlerin sayısız örnekleri olduğunu görebiliyoruz. 2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çok önemli tedbirler belirledik.

Bakan Varank: 2022 son çeyrekte banttan inecek
Bakan Varank: 2022 son çeyrekte banttan inecek

Burada bize düşen bu dönüşümün topluma en faydalı şekilde gerçekleşmesini sağlamak ve kimseyi geride bırakmamaktır. Türkiye yapay zeka alanında strateji yayınlayan sayılı ülkeler arasında yer almış oldu.

2025 yılında yapay zeka teknolojilerinin milli hasılaya katkısını yüzde 5'e çıkarmayı hedefliyoruz. Buna yönelik hamlelerimizi elbette yapacağız. Yakın zamanda küresel inovasyon endeksi sonuçları açıklanacak. Yapay Zeka Stratejimizde belirlenen tedbirlerle desteklerimizi daha da etkinleştireceğiz ve bu alanda da yeni 'unicorn'lar çıkaracağız.

Bakan Varank, Triestedeki uluslararası bilim merkezini ziyaret etti
Bakan Varank, Trieste'deki uluslararası bilim merkezini ziyaret etti

Yapay zeka alanındaki hedeflerimize ulaşmanın bir diğer ön şartı da Ar-Ge'nin yaygınlaştırılmasından geçiyor. Özel sektörün yaptığı yatırımları teşvik ediyoruz. Bugün itibariyle 1593 Ar-Ge ve tasarım merkezimiz Türkiye'de faaliyet gösteriyor.

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