Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 07.03.2020 - 11:44,
Son dakika... Bakan Varank'tan maske açıklaması: Karaborsa oluşmasına müsaade etmeyeceğiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Medikal ve koruyucu malzemelerle ilgili olarak da üreticilerimizle koordine halindeyiz. Türkiye'deki ihtiyacın kat kat üstünde kurulu kapasitemiz var. Bunun için üretimin önemli bir kısmı zaten ihraç ediliyor. Vatandaşlarımızın gönlü müsterih olsun. Karaborsa oluşmasına asla müsaade etmeyeceğiz'' dedi.
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