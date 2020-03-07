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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 07.03.2020 - 11:44,Son Güncelleme:/

Son dakika... Bakan Varank'tan maske açıklaması: Karaborsa oluşmasına müsaade etmeyeceğiz

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Son dakika... Bakan Varank'tan maske açıklaması: Karaborsa oluşmasına müsaade etmeyeceğiz
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Medikal ve koruyucu malzemelerle ilgili olarak da üreticilerimizle koordine halindeyiz. Türkiye'deki ihtiyacın kat kat üstünde kurulu kapasitemiz var. Bunun için üretimin önemli bir kısmı zaten ihraç ediliyor. Vatandaşlarımızın gönlü müsterih olsun. Karaborsa oluşmasına asla müsaade etmeyeceğiz'' dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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