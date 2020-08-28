Son Güncelleme:
Son dakika... Bakan Varank'tan heyecanlandıran paylaşım: 29 Ağustos 2020, 15:30
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, heyecanlandıran bir video paylaştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda heyecanlandıran bir video paylaştı.
Bakan Varank yaptığı paylaşıma "29 Ağustos 2020, 15:30" notunu düştü.
29 Ağustos 2020, 15:30 pic.twitter.com/7kPhFcCL6S— Mustafa Varank (@varank) August 28, 2020
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle