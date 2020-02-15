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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.02.2020 - 10:54,Son Güncelleme:/

Son dakika... Bakan Varank'tan deprem bölgesi için faizsiz kredi müjdesi

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Son dakika... Bakan Varank'tan deprem bölgesi için faizsiz kredi müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elazığ ve Malatya'daki işletmelerin, istihdam durumuna göre 100 bin ile 150 bin lira arasında faizsiz kredi kullanabileceğini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "(Elazığ ve Malatya) İmalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler, depremden fiziki olarak zarar görmese de KOSGEB'in İmalat Sanayi İşletme Kredisi Faiz Desteği Programından faydalanabilecekler. Bu şu anlama geliyor. 50 ve altı çalışanı olan işletmeler, 100 bin liraya kadar kullanacakları kredide, 50'den fazla istihdamı olan işletmeler 150 bin liraya kadar kullanacakları kredide, faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz KOSGEB'in faiz desteği programından yararlanacak." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı imza törenine katıldı.

Bakan Varank "Kaynakları yatırımlara yönlendirmenin aslında şu anda tam vakti. Finansman maliyetleri düşüyor, ekonomiye olan güven artıyor. Üretim cephesinden güzel haberler birbiri ardına geliyor. Aralık ayı sanayi üretimi piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşerek yüzde 8,6'lık bir artışa imza attı. Endeksin alt bileşenlerinde de güçlü bir performans gördük. Geçtiğimiz senenin üçüncü çeyreğinde başlayan büyüme, bu sene güçlenerek devam edecek. Şundan emin olabilirsiniz. Bu koşullar altında yatırım yapan kazanır. Büyüyen pastadan hak ettiği payı alır." açıklamasında bulundu.

 

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