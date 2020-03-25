Haber Giriş: 25.03.2020 - 10:01,
Son dakika... Bakan Varank'tan Corona virüse karşı KOBİ'lere destek ve ek süre müjdesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip korona virüse karşı KOBİ’lere kalkan olacak 3’lü koruma paketini açıkladı. KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek vereceklerini ifade eden Bakan Varank, “KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz” dedi.
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