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Ekonomi
Haber Giriş: 15.05.2020 - 16:28,Son Güncelleme:

Son dakika... Corona virüs ilacı hakkında açıklama! Haziran ayında üretime başlayacak

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Son dakika... Corona virüs ilacı hakkında açıklama! Haziran ayında üretime başlayacak
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Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, corona virüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, corona virüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:

Yıl sonuna kadar aşı projelerimizde klinik aşamaya gelmek istiyoruz. Hastalığın tedavisinde kullanılan, şu anda dışarıdan ithal ettiğimiz bir ilacı yerli sentezde haziranda üretmeye başlayacağız. Bu bizim için oldukça sevindirici bir haber.

İngiltere'de ilk deneme Covid-19 aşısı gerçekleştirildi
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