Son dakika... Bakan Varank'tan Corona virüse karşı aşı çalışmaları hakkında önemli açıklamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı aşı çalışmalarıyla ilgili gerçekleştirilen sanal konferansta önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:

Bakan Varank, "Bilim insanları aşı ve ilaç için kolları sıvadı" dedi.

Tüm işletmelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Aşı ve ilaç araştırmalarına TÜBİTAK liderlik ediyor. Konuyla ilgili 40 kurumdan yüzlerce araştırmacı çalışıyor. 14 farklı aşı-ilaç geliştirme projesi var. Bu tehdide karşı birlikte başarmaya kararlıyız.