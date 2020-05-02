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Ekonomi
Haber Giriş: 02.05.2020 - 15:18,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Varank: Türkiye Somalili kardeşlerimize nefes olacak

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Son dakika... Bakan Varank: Türkiye Somalili kardeşlerimize nefes olacak
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Zor zamanlar, milletimize kendine güvenmeyi öğretmiş, ona ilham kaynağı olmuştur. (Somali'ye solunum cihazı yardımı) Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarısına şahitlik ediyoruz. Türkiye Somalili kardeşlerimize nefes olacak" dedi.

Varank: "(Somali'ye solunum cihazı yardımı) Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarısına şahitlik ediyoruz. Türkiye Somalili kardeşlerimize nefes olacak" açıklamasında bulundu. 

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