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Son dakika... Bakan Varank: Türkiye Somalili kardeşlerimize nefes olacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Zor zamanlar, milletimize kendine güvenmeyi öğretmiş, ona ilham kaynağı olmuştur. (Somali'ye solunum cihazı yardımı) Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarısına şahitlik ediyoruz. Türkiye Somalili kardeşlerimize nefes olacak" dedi.
Varank: "(Somali'ye solunum cihazı yardımı) Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarısına şahitlik ediyoruz. Türkiye Somalili kardeşlerimize nefes olacak" açıklamasında bulundu.
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