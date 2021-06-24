Son dakika... Bakan Varank: Yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz

Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:

Bugün yüzde 70'lerin üzerinde yerliliğe sahip savunma sanayi sektörüne sahibiz. Yolumuza dolu dizgin şekilde devam ediyoruz. Savaşan İHA'ları ürettiğimizde dünya F35'leri değil savaşan İHA'ları konuşacak. Ben bunu biliyorum. İnşallah biz çok daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın bize çizdiği milli teknoloji hamlesiyle gözümüzü uzaya dikmiş durumdayız. İlgili kurumlarımız ve yetkin insan kaynağımızla hedef birliği içerisinde ahengi yakalamış durumdayız. Bundan önce ilk kez TÜBİTAK-SAGE ve ASELSAN ortaklığında HGK-82’lerin teslimatları yapılmıştı. Bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz HGK-82’ler ise; ASFAT–TÜBİTAK SAGE ortaklığında yürütülen toplamda 1000 adetlik kit projesi kapsamında üretimi tamamlanan ilk parti. İnşallah 2022 Ağustos ayına kadar tamamı teslim edilmiş olacak.

Mühimmatların geliştirilmesi kadar alt sistemlerinin yerlileştirilmesine önem gösteriyoruz. Bunları ilk başta millileştirmemiz çok önemli. Bu kabiliyete sahip değilsek geliştirmek için gayret gösterin. Bunları dünyada rekabet edebilir seviyeye getirmemiz lazım.

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