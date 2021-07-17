AA
Son Güncelleme:
Son dakika... Bakan Varank: Yerli aşıda herhangi bir yan etki gözlenmedi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Yenilikçi bir teknolojiye dayanan VLP aşı adayımızın Faz 2 aşamasında 1. dozlar tamamlandı, 2. dozlar uygulanmaya başlandı. Şu ana kadar herhangi bir yan etki gözlenmedi" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli aşıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, 1. dozların tamamlandığını ve 2. dozların uygulanmaya başladığını söyledi. Yerli aşıya ilişkin olarak da Varank, herhangi bir yan etkinin gözlenmediğini söyledi.
Ayrıntılar geliyor...