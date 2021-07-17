Son dakika... Bakan Varank: Yerli aşıda herhangi bir yan etki gözlenmedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli aşıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, 1. dozların tamamlandığını ve 2. dozların uygulanmaya başladığını söyledi. Yerli aşıya ilişkin olarak da Varank, herhangi bir yan etkinin gözlenmediğini söyledi.

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