Son dakika... Bakan Varank: Türkiye’nin hem bugünü hem de yarınına güven artıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, "Eylülde 1127 teşvik belgesi düzenleyip; 19,4 milyar TL’lik sabit yatırımın ve 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık. Yatırım talebinin yüzde 73’ü imalat sektöründe. Ocak-eylül yatırım talebi, geçen senenin yüzde 13 üzerinde. Türkiye’nin hem bugünü hem de yarınına güven artıyor" dedi.