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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 08.11.2020 - 15:33 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Varank: Türkiye, pek çok ülkeye göre pozitif yönde ayrıştı

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Son dakika... Bakan Varank: Türkiye, pek çok ülkeye göre pozitif yönde ayrıştı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "(Kocaeli'de gerçekleştirilen temel atma ve açılışlar) Gerçekleştireceğimiz temel atmalar ve açılışlarla 1,2 milyar liranın üzerinde yatırımı şehrimize kazandırmış olacağız. Bu yatırımlarda yerli üretimi artırıp dışa bağımlılığı azaltmak var, katma değerli ihracat var, inovasyon var, istihdamı daha da önemlisi kadın istihdamını teşvik var ve ülkemizin yarınları olan gençlerin mesleki eğitimleri için harcanan büyük çabalar var. Son 6 ayda hayata geçen vizyoner projeler ve yeni yatırımlar sayesinde Türkiye, pek çok ülkeye göre pozitif yönde ayrıştı." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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