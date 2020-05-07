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Ekonomi
Haber Giriş: 07.05.2020 - 14:46,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Varank: Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz

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Son dakika... Bakan Varank: Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz. Üretimi ayakta tutacak ve rekabet gücümüzü artıracak politikaları uygulayacağız. Rekabet gücümüzün temelinde üretim, dünya piyasalarına sunduğunuz kaliteli mal ve hizmetler olmalı. Türk Standardları Enstitüsü aracılığıyla sanayi işletmelerinde alınması gereken önlemlere ilişkin rehber doküman hazırlamaya başladık" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

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