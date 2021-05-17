Son dakika... Bakan Varank: Sanayide istihdam 392 bin arttı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi sektörünün başarlı performansının istihdama katkı verdiğini açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Sanayi sektörünün başarılı performansı istihdama katkı vermeye devam ediyor. Martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre ise 392 bin artarak 4 milyon 597 bine ulaştı. Üreterek büyüyeceğiz!" dedi.
Bakan Varank'ın açıklaması şöyle:
Sanayi sektörünün başarılı performansı istihdama katkı vermeye devam ediyor.— Mustafa Varank (@varank) May 17, 2021
Martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre ise 392 bin artarak 4 milyon 597 bine ulaştı.
Üreterek büyüyeceğiz!#MilliTeknolojiGüçlüSanayi ⚙️ pic.twitter.com/HWDQi77jrY
Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara