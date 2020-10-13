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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 13.10.2020 - 10:22 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Varank: Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz

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Son dakika... Bakan Varank: Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Ağustos sanayi üretimi yıllık %10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı. Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. İmalat sanayinde; siparişler, yatırım, üretim ve ihracat artıyor. Canlanma 3. çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak" dedi.

Bakan Varank'ın açıklaması şöyle:

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