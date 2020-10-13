Son dakika... Bakan Varank: Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz

Bakan Varank'ın açıklaması şöyle:





Ağustos sanayi üretimi yıllık %10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı.



Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz.



İmalat sanayinde; siparişler, yatırım, üretim ve ihracat artıyor.



Canlanma 3. çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak. pic.twitter.com/SNntsWPmMG