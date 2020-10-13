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Son dakika... Bakan Varank: Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Ağustos sanayi üretimi yıllık %10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı. Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. İmalat sanayinde; siparişler, yatırım, üretim ve ihracat artıyor. Canlanma 3. çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak" dedi.
Bakan Varank'ın açıklaması şöyle:
Ağustos sanayi üretimi yıllık %10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı.— Mustafa Varank (@varank) October 13, 2020
Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz.
İmalat sanayinde; siparişler, yatırım, üretim ve ihracat artıyor.
Canlanma 3. çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak. pic.twitter.com/SNntsWPmMG
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