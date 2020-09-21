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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 21.09.2020 - 10:04 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Varank paylaştı! İlk kez ekranlarda...

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Son dakika... Bakan Varank paylaştı! İlk kez ekranlarda...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeseli izleyicilerle ilk kez TRT ekranlarında buluşacak. Türk bilim insanlarının Beyaz Kıta'daki serüvenini anlatan bu görsel şöleni sakın kaçırmayın!" dedi.

Bakan Varank'ın açıklaması şöyle:

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