Hurriyet.com.tr
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Son dakika... Bakan Varank paylaştı! İlk kez ekranlarda...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeseli izleyicilerle ilk kez TRT ekranlarında buluşacak. Türk bilim insanlarının Beyaz Kıta'daki serüvenini anlatan bu görsel şöleni sakın kaçırmayın!" dedi.
Bakan Varank'ın açıklaması şöyle:
“Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeseli izleyicilerle ilk kez @trt ekranlarında buluşacak.— Mustafa Varank (@varank) September 21, 2020
Türk bilim insanlarının Beyaz Kıta'daki serüvenini anlatan bu görsel şöleni sakın kaçırmayın!
📺 @TRTBelgesel
📆 24 Eylül Perşembe
⏰ 22:00
📺 @TRT1
📆 27 Eylül Pazar
⏰ 17:45 pic.twitter.com/NNOobZxE2j
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