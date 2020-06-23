Son dakika... Bakan Varank: PARDUS 10 bin bilgisayarda yaygınlaştırılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Yazılım ekosistemimizi daha da ileri taşımak adına Türkiye Açık Kaynak Platformu'nu kurduk. Yeni teknolojiler için Pardus sürümleri hazırlıyoruz. Pardus, masaüstü çözümleri yanında akıllı cihazlar arasında da yerini alacak." açıklamasında bulundu.