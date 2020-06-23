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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Varank: PARDUS 10 bin bilgisayarda yaygınlaştırılacak
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 23.06.2020 - 10:51,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Varank: PARDUS 10 bin bilgisayarda yaygınlaştırılacak

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Son dakika... Bakan Varank: PARDUS 10 bin bilgisayarda yaygınlaştırılacak
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "İmzalayacağımız protokolle PARDUS, Diyanet'in merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılan 10 bin bilgisayara yaygınlaştırılacak." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Yazılım ekosistemimizi daha da ileri taşımak adına Türkiye Açık Kaynak Platformu'nu kurduk. Yeni teknolojiler için Pardus sürümleri hazırlıyoruz. Pardus, masaüstü çözümleri yanında akıllı cihazlar arasında da yerini alacak." açıklamasında bulundu.

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