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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 26.06.2020 - 16:15,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Varank: Kovid-19 platformunda 17 farklı proje yürütüyoruz

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Son dakika... Bakan Varank: Kovid-19 platformunda 17 farklı proje yürütüyoruz
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK çatısı altında kurulan Kovid-19 platformunda 17 farklı proje yürütüldüğünü belirterek, "8'i aşı, 9'u da ilaç geliştirme projeleri." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK çatısı altında kurulan Kovid-19 platformunda 17 farklı proje yürütüldüğünü belirterek, "8'i aşı, 9'u da ilaç geliştirme projeleri." dedi.

Varank şu açıklamalarda bulundu:

"Ar-Ge merkezleri ve teknoparklardaki yüzde 50 uzaktan çalışma imkanı uygulaması 30 Haziran'da bitiyordu, Temmuz sonuna kadar uzatıyoruz. Haziran'da reel sektördeki canlanma hız kazandı, ilk 18 günde sanayideki elektrik tüketimi, Nisan ve Mayıs'ın aynı dönemini geride bıraktı. Haziran'ın ilk 18 gününde OSB'lerdeki elektrik tüketimi, Mayıs'a göre yüzde 26 arttı. Yılın ilk 5 ayında sanayi siciline 5 bin 547 işletme kaydoldu, sadece organize sanayi bölgelerimizde, ilk 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti."

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