Son dakika... Bakan Varank: Kasım ayında sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk

Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:





Yaşanan tüm zorluklara rağmen sanayi üretimimiz, yıllık %11, aylık ise %1,3 artışla, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.



Kasım döneminde sanayi üretimini en çok arttıran ülkelerden biri olduk.



Hedefimiz üretimdeki bu seyri 2021'de de sürdürebilmek! pic.twitter.com/bEgLtP6I0G