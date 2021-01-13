DHA
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Son dakika... Bakan Varank: Kasım ayında sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Yaşanan tüm zorluklara rağmen sanayi üretimimiz, yıllık %11, aylık ise %1,3 artışla, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Kasım döneminde sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk. Hedefimiz üretimdeki bu seyri 2021'de de sürdürebilmek!" dedi.
Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:
Yaşanan tüm zorluklara rağmen sanayi üretimimiz, yıllık %11, aylık ise %1,3 artışla, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.— Mustafa Varank (@varank) January 13, 2021
Kasım döneminde sanayi üretimini en çok arttıran ülkelerden biri olduk.
Hedefimiz üretimdeki bu seyri 2021'de de sürdürebilmek! pic.twitter.com/bEgLtP6I0G
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