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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Varank: Kasım ayında sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk
GeriEkonomi Son dakika... Bakan Varank: Kasım ayında sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk
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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 13.01.2021 - 14:40 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Varank: Kasım ayında sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk

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Son dakika... Bakan Varank: Kasım ayında sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Yaşanan tüm zorluklara rağmen sanayi üretimimiz, yıllık %11, aylık ise %1,3 artışla, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Kasım döneminde sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk. Hedefimiz üretimdeki bu seyri 2021'de de sürdürebilmek!" dedi.

Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:

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