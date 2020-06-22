Son dakika... Bakan Varank: Ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız

Bakan Varank'ın açıklaması şöyle:

Tüketici güvenindeki artış mayıstan sonra haziranda da devam etti.



Tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentileri de Haziran'da %4,5 arttı.



Bu artışı daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla, yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız. pic.twitter.com/fCw3yGFTLd