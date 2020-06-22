AA
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Son dakika... Bakan Varank: Ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Tüketici güvenindeki artış mayıstan sonra haziranda da devam etti. Tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentileri de Haziran'da yüzde 4.5 arttı. Bu artışı daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla, yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız." dedi.
Bakan Varank'ın açıklaması şöyle:
Tüketici güvenindeki artış mayıstan sonra haziranda da devam etti.— Mustafa Varank (@varank) June 22, 2020
Tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentileri de Haziran'da %4,5 arttı.
Bu artışı daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla, yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız. pic.twitter.com/fCw3yGFTLd
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