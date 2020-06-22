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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 11:35,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Varank: Ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız

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Son dakika... Bakan Varank: Ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Tüketici güvenindeki artış mayıstan sonra haziranda da devam etti. Tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentileri de Haziran'da yüzde 4.5 arttı. Bu artışı daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla, yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız." dedi.

Bakan Varank'ın açıklaması şöyle:

 

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