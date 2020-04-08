Son dakika... Bakan Varank duyurdu! Burs programı başlıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenlerin TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı'na başvurabileceğini duyurdu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK bünyesinde koronavirüse karşı çalışmak isteyenlere yönelik burs programı başlatıldığını söyledi. Bakan Varank'ın Twitter'dan yaptığı açıklamada lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar burs programına başvurabilecek.
Bakan Varank'ın açıklaması şöyle:
Covid-19’a karşı, aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz.
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora öğrencileri
Doktora sonrası araştırmacılar Başvuru için:
https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/covid-19-ile-mucadeleye-genclerimizi-de-dahil-ediyoruz
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