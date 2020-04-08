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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 08.04.2020 - 10:08,Son Güncelleme:/

Son dakika... Bakan Varank duyurdu! Burs programı başlıyor

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Son dakika... Bakan Varank duyurdu! Burs programı başlıyor
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenlerin TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı'na başvurabileceğini duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK bünyesinde koronavirüse karşı çalışmak isteyenlere yönelik burs programı başlatıldığını söyledi. Bakan Varank'ın Twitter'dan yaptığı açıklamada lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar burs programına başvurabilecek.

Bakan Varank'ın açıklaması şöyle:

Covid-19’a karşı, aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz. 

Lisans 

Yüksek Lisans 

Doktora öğrencileri 

Doktora sonrası araştırmacılar Başvuru için:

https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/covid-19-ile-mucadeleye-genclerimizi-de-dahil-ediyoruz

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