Son dakika... Bakan Varank: Dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk

Bakan Varank'ın açıklaması şöyle:



Haziran'da sanayi üretimi hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş gösterdi. Her iki verinin de pozitif olması, reel sektörün gidişatını göstermesi açısından oldukça sevindirici.

Aylık artış yüzde 17.6 olarak gerçekleşti, mayıs ayındaki güçlü seviyeyi, haziran'da da tekrarladı.

Sermaye ve ara malı kalemlerindeki çift haneye varan artışlar, yatırım talebi açısından da çok güçlü bir sinyal veriyor.

Gösterdiğimiz bu aylık performansla, dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk.