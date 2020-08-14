MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Varank: Dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk
GeriEkonomi Son dakika... Bakan Varank: Dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 14.08.2020 - 10:58,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Varank: Dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Bakan Varank: Dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk
Abone Olgoogle-news

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi üretimi performansıyla dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk" dedi.

Bakan Varank'ın açıklaması şöyle:

Haziran'da sanayi üretimi hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş gösterdi. Her iki verinin de pozitif olması, reel sektörün gidişatını göstermesi açısından oldukça sevindirici.

Aylık artış yüzde 17.6 olarak gerçekleşti, mayıs ayındaki güçlü seviyeyi, haziran'da da tekrarladı.

Sermaye ve ara malı kalemlerindeki çift haneye varan artışlar, yatırım talebi açısından da çok güçlü bir sinyal veriyor.

Gösterdiğimiz bu aylık performansla, dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle