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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 01.12.2020 - 12:34 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Varank: Bu musibeti yenmek elimizde

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Son dakika... Bakan Varank: Bu musibeti yenmek elimizde
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Tüm dünyada artan kısıtlamalar ve düşen talep sebebiyle İSO Satınalma Yöneticileri Endeksi 51,4 olarak gerçekleşti. 50’nin üzerindeki her değer üretim sektörü açısından pozitif beklentiyi işaret etse de salgınla mücadelede daha çok gayret etmeliyiz. Bu musibeti yenmek elimizde!" dedi.

Bakan Varank'ın açıklaması şöyle:

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