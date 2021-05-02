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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Varank açıkladı: Hedefimiz haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak
GeriEkonomi Son dakika... Bakan Varank açıkladı: Hedefimiz haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak
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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 02.05.2021 - 10:23 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Varank açıkladı: Hedefimiz haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak

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Son dakika... Bakan Varank açıkladı: Hedefimiz haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak

Bakan Varank, "Cumhurbaşkanımız KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni destek programımızı duyurdu. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı; imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge gibi sektörlerde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin finansmana kolay erişimini hedefliyor. Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan yararlanabileceğini öngörüyoruz. Şu anki hedefimiz, Haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak" açıklamasında bulundu.

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