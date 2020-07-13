Son dakika... Bakan Varank: 635 doktora öğrencisi yetiştirilecek

Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:





#RüyaTakımı Bölüm 2!



Ülkemize gelen alanının lideri araştırmacılar, 635 doktora öğrencisi yetiştirecek.



Kaynaklarımız bilim insanlarının ve gençlerin emrine amade.



Ülkemizi, bilimin ve teknolojinin küresel çekim merkezi yapmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam. 🇹🇷 pic.twitter.com/tEYw6NACo4