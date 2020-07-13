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Son dakika... Bakan Varank: 635 doktora öğrencisi yetiştirilecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Rüya Takımı Bölüm 2! Ülkemize gelen alanının lideri araştırmacılar, 635 doktora öğrencisi yetiştirecek. Kaynaklarımız bilim insanlarının ve gençlerin emrine amade. Ülkemizi, bilimin ve teknolojinin küresel çekim merkezi yapmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam." dedi.
Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:
#RüyaTakımı Bölüm 2!— Mustafa Varank (@varank) July 13, 2020
Ülkemize gelen alanının lideri araştırmacılar, 635 doktora öğrencisi yetiştirecek.
Kaynaklarımız bilim insanlarının ve gençlerin emrine amade.
Ülkemizi, bilimin ve teknolojinin küresel çekim merkezi yapmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam. 🇹🇷 pic.twitter.com/tEYw6NACo4
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