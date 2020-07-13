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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 13.07.2020 - 15:38,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Varank: 635 doktora öğrencisi yetiştirilecek

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Son dakika... Bakan Varank: 635 doktora öğrencisi yetiştirilecek
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Rüya Takımı Bölüm 2! Ülkemize gelen alanının lideri araştırmacılar, 635 doktora öğrencisi yetiştirecek. Kaynaklarımız bilim insanlarının ve gençlerin emrine amade. Ülkemizi, bilimin ve teknolojinin küresel çekim merkezi yapmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam." dedi.

Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:

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