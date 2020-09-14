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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 14.09.2020 - 11:04 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Varank: 3’üncü çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz

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Son dakika... Bakan Varank: 3’üncü çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Temmuz sanayi üretimi aylık yüzde 8,4 ve yıllık yüzde 4,4 arttı. 3’üncü çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz" dedi.

Bakan Varank, Twitter hesabından Temmuz ayı sanayi üretimi ile ilgili verileri paylaştı. Varank, "Temmuz sanayi üretimi aylık yüzde 8,4 ve yıllık yüzde 4,4 arttı. Aylık bazda tüm alt kalemler pozitif gerçekleşti. Üretimde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek, ilk 3’te yerimizi aldık. Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3’üncü çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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