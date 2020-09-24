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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 11:07 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Varank: 100 binden fazla yarışmacı başvurdu

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Son dakika... Bakan Varank: 100 binden fazla yarışmacı başvurdu
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "TEKNOFEST'e ilgi her sene katlanarak artıyor. Festivalin ilk yılında 4 bin 333 takım yarıştı, ikinci senemizde yarışan takım sayısı 17 bin 773'e çıktı. Bu sene TEKNOFEST'e 100 binden fazla yarışmacı başvurdu, bu hakikaten muazzam bir rakam. TEKNOFEST, toplumu dönüştürme gücüne sahip olan bir etkinlik. Şimdi ektiğimiz tohumların etkilerini orta ve uzun vadede hep birlikte göreceğiz. Bugün burada roket fırlatan, İHA yarıştıran, enerji araçları üreten gençlerimiz, yarın bu ülkenin en modern füzelerinin, uçaklarının ve akıllı şehirlerinin mimarları olacak. Biz bu etkinlik sayesinde (TEKNOFEST) gençlerin potansiyelini keşfediyor, onların hayallerine yol arkadaşı olabiliyoruz. On binlerce gencimizin teknoloji geliştirmesini, Ar-Ge takımlarında yer almasını, şirketler kurmasını ve dünya pazarlarına açılmasını teşvik etmeye devam edeceğiz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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