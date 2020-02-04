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Ekonomi
Haber Giriş: 04.02.2020 - 10:40,Son Güncelleme:/

Son dakika... Bakan Turhan duyurdu: Test sürüşleri başlayacak

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Son dakika... Bakan Turhan duyurdu: Test sürüşleri başlayacak

Ulaştırma Bakanı Turhan, "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas’a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız" açıklamasında bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını tamamlanarak test sürüşlerine başlanacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin toplantı düzenledi. Bakan Turhan "Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz" dedi.

Ayrıca Turhan, İstanbul Havalimanı'nda ilk yıl garanti edilen yolcu sayısının geçildiğini de söyledi. 

Turhan şunları söyledi:

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas’a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız.

Kanal İstanbul'un imar planı onaylandı, askı sürecinin bitmesinin ardından ihale sürecini başlatacağız.

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