Son dakika... Bakan Selçuk'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabından "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim" açıklamasında bulundu.
Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) November 17, 2020
Çok şükür, genel durumum iyi.
Tedavime evde devam ediyoruz.
Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim.
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