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Ekonomi
Haber Giriş: 17.11.2020 - 16:41 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Selçuk'un koronavirüs testi pozitif çıktı

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Son dakika... Bakan Selçuk'un koronavirüs testi pozitif çıktı
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Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabından "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim" açıklamasında bulundu. 

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