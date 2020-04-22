Son dakika... Bakan Selçuk'tan 1.000 TL destek açıklaması

Bakan Selçuk'un açıklamalarından notlar;

* (Yardımlarda faz 2 hakkında) İlk baştan itibaren ekonomik istikrar paketi altında çok kapsamlı sosyal koruma kalkanı oluşturduk. Sosyal güvenlik çalışma hayatı, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar isimli 3 başlık belirlemiştik. 3 fazdan birincisinde 2.1 milyon haneye 1.000 TL destek verdik, tamamladık. 2'si ise 2.3 milyon haneden 1.3 milyon haneye ulaştık. Diğerlerini de bu hafta ulaştıracağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde faz 3'ü başlattık. E-devletten başvuru alıyoruz.

* (Yardım hakkında) Sahada 1003 tane vakfımız var. Hem illerde hem de ilçelerde. Vakıflarımız ailelerimize destek olmaya devam edecek. Bu hane bazlı sistemde hanede 1 kişinin e-devlet şifresi varsa başvuru yapabiliyorlar. İnternet problemi olanlara vakıflarımız yardımcı olacak.

* (Faz 3 hakkında) Faz 1'de 2.1 milyon haneye, Faz 2'de 2.3 milyon haneye, Faz 3'te ise sisteme pazartesi akşam açmamıza rağmen 800 bine yakın başvuru aldık. 5'e ayırdık. TC kimlik numarasının son hanesine göre vatandaşlarımız başvurabilecek. Kimlik numarasının son hane kısıtı olmadan cumartesi pazar başvuru olacak.

* Kamu işçileri, memurlarımız, SGK'dan gelir alan emeklilerimiz, Faz 1-2'den faydalanmış ve işsizlik maaşı alanlar başvursa da değerlendirilmeyecek. SGK sorgusu tamamlandıktan sonra 1003 vakfımızın önüne düşüyor. Değerlendiriyor ve temin ediyoruz.

* Bu süreçte vatandaşlarımızın yanında olacağız. Periyodik payı 135 milyon 185 milyona çıkardık. Ramazan katkısını da ekleyerek 500 milyon destek yolladık vakıflarımıza. İhtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edecekler. 2002'de 4 programımız varken, şu anda bizim 43 programımız var. Şartlı eğitim programımız vardı. 23 Nisan'da bayram hediyesi olarak bunların arttırılmasını Cumhurbaşkanımız istedi.

* Tematik yardımlarda da bir arttırıma gittik. Öksüz ve yetimlere 100 liralık yardımı, 150 liraya çıkardık. 43 tematik programımızda güncellemeler yaparak yardımcı olmaya devam edeceğiz. 2 milyona aşkın öğrenciye şartlı yardımı arttırdık.

* (Kısa çalışma ödeneği hakkında) 270 bine yakın firmamız 3 milyonu aşkın çalışanımız adına başvurdu. Bunların dağılımına baktığımızda 10 kişiden az çalışanı olan firma sayımız yüzde 80'e ulaştı. 3 ve daha az olan yüzde 51.5 kadar. Çoğunluğu küçük işletme.

* Kısa çalışma ödeneğine başvuramayanlar için SGK'da açtık. Kısa sürede atlattığımızda istihdamı korumamız önemliydi. İşverenlerimiz iyi niyet halleri dışında sözleşme feshi yapamayacaklar. Para cezalarını getirdik. Denetimler sağlanmış olacak.

* (Biz Bize Yeteriz Kampanyası hakkında) Milletimiz bize teveccüh gösterdiler. 1 milyar 823 milyon bağışımız hesapta. Cuma günü ramazan ayına da giriyoruz. Ramazan ayının bereketi ile birlikte milletimizin 2 milyarı üzerine taşıyacağına inanıyoruz. Sosyal koruma kalkanımız gayet kapsamlı bir paket. Gerekirse başka paketler de sunacağız. İhtiyaç oldukça gerekli adımları atıyoruz.

* (Pandemi sonrası hakkında) Tüm dünya bu konuyu tartışıyor. Değişik deneyimlerin edinildiği bir süreç oldu. Bizde çalışmalarımızı yürütüyoruz.